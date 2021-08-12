Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu
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Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu

Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifini açıkladı. Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6,2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ile aylıklarına 2022- 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği, 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin ikinci oturum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

'3600 MESELESİNİN ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'Bakan Bilgin, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin 2022 ile 2023 yıllarını kapsadığını belirterek, "Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir. Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isteri" dedi.'TALEPLERE KARŞI VERİLEN TEKLİF'Bakan Bilgin, Merkez Bankası'nın 2022 yılı için enflasyonu tek haneli rakama indirme hedefinin olduğunu hatırlattı. Hükümetin zam teklifini paylaşan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6,2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı 6 ve enflasyon farkları teklifini veriyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelersin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin zam teklifine ilişkin "Rakamlar beklentimizi karşılamıyor" dedi. 


Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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