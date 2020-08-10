Hükümetin istifa haberinden sonra gösteriler devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hükümetin istifa haberinden sonra gösteriler devam ediyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin istifasına ilişkin açıklamayla birlikte göstericiler, parlamento binasına doğru yürümek istedi.

10.08.2020 20:44 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:48

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin istifasına ilişkin açıklamayla birlikte göstericiler, parlamento binasına doğru yürümek istedi.

Güvenlik güçleri, parlamento binasına doğru ilerleyen yüzlerce göstericiye gaz bombasıyla müdahale ediyor.

Göstericilerin sayısı artmaya artmaya devam ederken güvenlik güçleri de takviye ekipleri bölgeye sevk ediyor.

Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar Lübnan'da hükümeti istifaya götürdü.

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, bugün yaptığı açıklamada, kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu açıklamıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Hükümetin istifa haberinden sonra gösteriler devam ediyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz Güncel
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Ekonomi
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Muğla'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Muğla'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz
Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Çeyrek altın 807, gram altın ise 478 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 807, gram altın ise 478 liradan işlem görüyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hülya Avşar Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Hükümetin istifa haberinden sonra gösteriler devam ediyor - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 20:50:26. #1.15#
title