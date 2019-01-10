Hükümetin Etkisini Kırmak Maksadıyla Hdp'ye Oy İstemiş"

Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasında sorumlu düzeyde olduğu iddia edilen eski öğretmen Rauf Batakçı'ya, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanık Rauf Batakçı ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan sorgulama sonucunda sanık Batakçı'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi.

FETÖ/PDY hakkında yürütülen soruşturma kapsamında farklı bir dosyada tutuklu bulunan sanık Ercan Koçak'ın ifadesine yer verilen mütalaada, sanık Batakçı'nın örgüt içerisinde "İhsan" kod adını kullandığı vurgulandı.

Koçak'ın, sanık Batakçı'nın FETÖ/PDY'de jandarma personeliyle ilgilenen üst düzey yönetici olduğunu anlattığı kaydedilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Koçak, ifadesinde, 'Telefonuma ByLock programını Batakçı yükledi. Bitlis'e atandığımda 2013 yılından 2014 yılının sonuna kadar kendisiyle görüştüm. Batakçı, 'hükümet üzerimize çok geliyor, bize nefes aldırmıyor, hükümetin etkisinin belli bölgelerde kırmak maksadıyla HDP isimli partiye oy vereceksiniz' diyerek emrivaki bir söylemde bulundu. Görüşmelerinde yanında bulunan Fatih Özcan'a da 'istihbarat kayıtlarına gir, elle tutulur belgeleri bana bir şekilde getir' diyerek talimat verdi. Kendisine çatışmalar sonrası PKK'dan alınan bazı silahların kayıp olduğunu, bu konuda araştırma yapmasını, PKK tarafından bazı köy korucularını tehdit ederek silah bırakmaları konusunda duyum olduğunu ve bunu araştırmasını istedi.'"

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan Adem Ağaoğlu'nun Batakçı ile ilgili ifadesi de mütalaada yer aldı.

Sanık Batakçı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması içinde sorumlu düzeyde olduğunu beyan ettiği vurgulanan mütalaada, Ağaoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Batakçı, jandarma yapılanması içinde öğretmenlik konumu veren şahıs. Bu görevi verdiğinde istihbaratta çalışan personellerden askeri gizli bilgileri teslim alıp FETÖ örgütünün üst düzey sorumlularına iletileceğini söylemedi. İlk dönemler istihbari bilgiler ve gizli bilgilerle Batakçı ilgilendi. Ona bu bilgileri neden topladıklarını sorduğunda 'yaptığımız her şey Peygamber Efendimizin sünnetinde var, bunları devletin yetkililerine teslim edeceğiz' dedi, oysa ki bilgileri FETÖ örgütü mensubu üst düzey yetkililerine ulaştırıyordu. Telefonuma ByLock'u yükledi, örgüte ait gizli program olduğunu söylemedi. Batakçı, FETÖ örgütü Bitlis jandarma yapılanmasının bir numaralı kilit ismiydi."

Sanık Batakçı'nın Van, Bitlis ve Muş'ta FETÖ adına aktif çalıştığını anlatan Ağaoğlu, jandarma yapılanması içerisinde öğretmen ve öğrenci konumundaki örgüt mensuplarının evliliklerini organize ettiğini, örgüt mensuplarını bir arada tutma adına kahvaltılar, geziler ve kamplar organize ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Batakçı'nın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Batakçı, son savunmasında, Türk adaletine güvendiğini belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Kaynak: AA