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Hükümetin enerji politikasına özel sektör temsilcilerinden destek

Hükümetin enerji politikalarını destekleyen Berg Elektirik Yönetim Kurulu Başkanı Alp Erkin, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa Birliği ülkeleri mevzuatından da faydalanılarak oluşturulan 2005 tarihli kanunun, hem yatırımı teşvik edecek oranda yatırımcıyı koruduğunu hem de devlet bütçesine...

Hükümetin enerji politikasına özel sektör temsilcilerinden destek
15.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:41

Hükümetin enerji politikalarını destekleyen Berg Elektirik Yönetim Kurulu Başkanı Alp Erkin, yenilenebilir enerji konusunda Avrupa Birliği ülkeleri mevzuatından da faydalanılarak oluşturulan 2005 tarihli kanunun, hem yatırımı teşvik edecek oranda yatırımcıyı koruduğunu hem de devlet bütçesine çok ağır gelmeyecek dengeyi sağladığını belirtti.

Hükümetin enerji politikalarının hem çok doğru hem milli olduğunu ifade eden Berg Elektirik Yönetim Kurulu Başkanı Alp Erkin, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki enerji yatırımlarını değerlendirdi. Erkin, "Örneğin, bu konuda yatırımcılara çok fazla taviz veren İtalya, sonradan verdiği teşvikler yüzünden pişman olup yatırımcıyı ve finans kuruluşlarını mağdur etmiştir. İtalya, üretilen enerjinin sadece yüzde 10'unu yenilenebilir enerjiden 10 yıl süreyle almayı hedeflemiştir. Programı sonlandırdığında yenilenebilir enerji, hedeflenenin neredeyse 2 katına, yani yüzde 19'a çıkmış ve teşvik süresi de 15 yıla ulaşmıştı. Bizde rüzgar enerjisi için ödenen baz fiyat 7.3 cent/kWh iken, İtalya'da 32 euro cent/kWh seviyesine kadar çıkmıştır. Yani İtalya'daki yatırımcının bütçeye yükü, fiyat olarak bizdekinden neredeyse 5 kat, teşvik süresi de yüzde 50 fazladır. Bunun bir ülkenin bütçesine getireceği ağır yükü uzun uzun anlatmaya sanırım gerek yoktur. Bu kervana, teşvikleri iptal eden ya da azaltan Bulgaristan, Polonya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler de eklenebilir. Oysa Türkiye'mizde 2005 yılındaki yenilenebilir enerji programımız hiçbir aksaklık olmadan yürütülmektedir" diye konuştu.

"Avrupa'da tek"

Erkin, "Yatırımcıya ağır gelen çevre mevzuatı ve diğer bürokratik işlemleri aşmak için 2015 yılında çıkan lisanssız enerji üretimi yönetmenliği ise küçük yatırımcıyı da oyuna dahil eden, sektöre ikinci bir ivme getiren, dünyada örneği az bulunur bir atılım olmuştur. Doğalgaz ve ithal kömür gibi yerli olmayan kaynakların üretimdeki payını günbegün azaltan bu yasal düzenlemeler, Avrupa'da tektir. Amerika'da ise petrol, doğalgaz ve yakın geçmişte bulunan kayagazı sebebiyle yenilenebilir enerjiye küçümsenerek bakılmaktadır. Bizim bu tür kaynaklarımız ve Almanya, Fransa, İngiltere'deki gibi nükleer santrallerimiz de olmadığından, bu politikaların ufak düzenlemeyle devamı çok sevindirici olacaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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