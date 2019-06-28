Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Kadın Kooperatiflerine Destek ve Geliştirme konulu toplantı Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya bölgesinde ilk kurulan Kadın Girişim Kooperatifi olan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO'nunda yer aldığı toplantıya, Emko Başkanı Şükriye Özdilekler, Emet Cevizdere Şirketi Müdürü Hasibe Altınok, Kütahya Üretken Eller Başkanı Aylin Girgin Oğuz katıldı.

Toplantıda Emko'nun kuruluş dönemini ve bugüne kadar yapılan çalışmalar aktarıldı.Emet belediyesi öncülüğünde kurulan kadın girişimcilik kooperatifimizin, bakanlığımızdan takdir almış, bölgede yeni kooperatifler kurulmasına önderlik etmiş bir kooperatif olduğu, Emet belediyesinin desteleri ile kadınlarımıza ürünlerini üretme imkanı tanımak kadar, satış ve pazarlama konusunda da lojistik destek sağlandığı ifade edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ında destekleri ile halen her geçen gün sayısını artırarak yoluna devam eden Emet Kadın kooperatifinin sadece Emet için değil,Kütahya bölgemizde kadınlarımızın kooperatifleşmesi ve hem ev ekonomilerine, hemde ülke ekonomilerine katkı sağlaması adına önderlik etmenin mutluluğunun yaşandığı ifade edildi.

Katılımcıların kendi bünyelerinde kadın kooperatiflerine sunabilecekleri desteklerin görüşüldüğü toplantıda Vali yardımcısı Mustafa Güney, Emet heyetine teşekkürlerini sunarken, yapılan çalışmaları takdir etti.

Emet ilçesinde Kadın kooperatiflerini dahada geliştirme, mali destek, etkin pazar bulmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Cevizdere Şirketi Müdürü Hasibe Altınok,"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın organize ettiği kadın kooperatiflerimizi geliştirme ve destek konulu toplantımız Kütahya'da düzenlenirken, gerçekleştirilen toplantı kooperatifimiz adına oldukça olumlu geçti. Hükümetimiz kadın girişimcilerimize büyük önem ve destek veriyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA