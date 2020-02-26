Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda

26.02.2020 05:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 05:11

Koronavirüs salgınının İran'a sıçramasının ardından dün de Tahran'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi. Birçok sektörde virüsün etkilerini değerlendirmek için kriz masaları oluşturuldu.