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Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda

Koronavirüs salgınının İran'a sıçramasının ardından dün de Tahran'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi.

26.02.2020 05:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 05:11
Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda

salgınının 'a sıçramasının ardından dün de 'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi. Birçok sektörde virüsün etkilerini değerlendirmek için kriz masaları oluşturuldu.

Kaynak: Dunya.com

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