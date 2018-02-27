Hükümet'ten, Salih Müslim'in Serbest Bırakılmasına İlk Tepki: Çekya ile İlişkilerimizi Zedeler

Çekya'nın başkenti Prag'da hafta sonu gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş bakanı Salih Müslim çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ karara "Müslim bir teröristtir. Serbest kalması ilişkilerimizi olumsuz etkiler" sözleriyle tepki gösterdi.

"MÜSLİM, BİR TERÖR ÖRGÜTÜ KURUCUSUDUR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu. Bozdağ, "Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

"BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Bozdağ ayrıca "Bu tür kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu konuda Türkiye'ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır" ifadelerini kullandı.