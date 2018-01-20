Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkmen, Kürt ve Arap Kardeşlerimizi Terör Örgütlerinin Zulmünden...
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Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkmen, Kürt ve Arap Kardeşlerimizi Terör Örgütlerinin Zulmünden...

IHAAW182207-GEN/20-01-2018 - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,

IHAAW182207-GEN/20-01-2018

- Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış, meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır" dedi. 20.01.2018 18: 22: 07 TSI
NNNN - ANKARA

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