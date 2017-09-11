Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu Sonrası Açıklama Yaptı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu Sonrası Açıklama Yaptı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı (5)(Tür: Ankara)

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu Sonrası Açıklama Yaptı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı (5)

(Tür: Ankara)