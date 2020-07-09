Hükümet Saldırılarına TikTok'tan Yanıt: Veri Talebinin Çoğu ABD'den
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Hükümet Saldırılarına TikTok'tan Yanıt: Veri Talebinin Çoğu ABD'den

Bu yılın başlarından beri veri toplama ve Çin hükümetiyle paylaşma iddiasıyla karşı karşıya kalan TikTok, özellikle son haftalarda artan suçlamalara karşı sessizliğini bozdu.

Hükümet Saldırılarına TikTok'tan Yanıt: Veri Talebinin Çoğu ABD'den
09.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47

Bu yılın başlarından beri veri toplama ve Çin hükümetiyle paylaşma iddiasıyla karşı karşıya kalan TikTok, özellikle son haftalarda artan suçlamalara karşı sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz gün ABD'de yasaklanması gündeme gelen TikTok'tan şaşırtan bir yanıt geldi: "TikTok'tan veri talep eden hükümetlerin başında ABD bulunuyor"

Bugün yayınlanan ikinci ve en son şeffaflık raporunda TikTok, yılın ilk yarısında hükümetlerden acil durum talepleri de dahil olmak üzere toplam 500 yasal veri talebi aldığını söyledi. Şirket taleplerin geçtiğimiz yıla göre yüzde 67 oranında arttığını dile getirdi. Açıklamada taleplerin çoğunun ABD'den geldiği söylenirken, bu yıl içerisinde ABD kaynaklı 45 veri inceleme talebi alındığı aktarıldı.

TikTok verileri Çin'le paylaşıyor mu?

Raporda dikkat çeken ilk husus ise Çin'e ayrılan bölümdü. TikTok, uygulama olarak Çin'de faaliyet göstermiyordu. Buna rağmen uygulamanın sahibi ByteDance'ın merkezi Çin olduğundan, sürekli Çin ile bağlantısı olduğu iddia ediliyordu. Yayınladığı raporda Çin'de faaliyet göstermemesi sebebiyle Çin'e bugüne kadar hiç veri sağlamadığını dile getiren TikTok, Facebook ve Twitter'ı örnek gösterdi. Yetkililere göre Facebook ve Twitter, Çin'e TikTok'tan daha fazla kullanıcı verisi aktarmıştı.

TikTok sözcüsü Hilary McQuaide Çin'e veri paylaşma iddiasına ilişkin şunları söyledi: "Çin hükümetine hiçbir zaman kullanıcı verileri sağlamadık" dedi. Bununla da kalmayan McQuiade şunları ekledi: "Çin hükümetinin talebi üzerine hiçbir içeriği kaldırmıyoruz ve bunu istemediğimiz sürece yapmayız"

Kaynak: Tamindir

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