Hükümet, memur ve memur emeklisine zam teklifini sundu

16.08.2019 18:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2020'nin birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

Bakan Selçuk, Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, sendika ve konfederasyonların görüşme süreci öncesinde 800'ü aşkın talebi kendilerine ilettiğini anımsatarak, bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Oluşturulan komisyonlarda hem 11 hizmet koluyla ilgili yetkili sendikaların taleplerini hem de kamu görevlilerinin geneline ilişkin Memur-Sen'in taleplerinin müzakere edildiğini belirten Selçuk, "Bu taleplerin ilerleyen zamanlarda ilerleyen süreçlerde daha pratik olarak değerlendirmeleri için süreçleri dijital hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı da başlattığımızı ifade etmek isterim. İnşallah bundan sonraki sözleşmelerde bu süreçler daha hızlı ve daha pratik olarak devam edecek." bilgisini verdi.

"Sendikalaşma oranı yüzde 67'ye ulaştı"

Selçuk, kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda, kamu görevlilerimizin talepleri ile ilgilenmeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olarak görmekteyiz. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile beraber çözümler üretmeyi önemsiyoruz. Ayrıca tarihsel olarak sendikal alanda gösterdiğimiz ilerleme de ülkemiz açısından gurur verici. Kamu çalışanlarımızın örgütlenme hakkını elde etmesinden sonra, özellikle AK Parti iktidarları döneminde, kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı artan bir seyir izledi. 2002'de yüzde 48 olan sendikalaşma oranı, bu yıl yüzde 67'ye ulaştı. Burada, kamu görevlileri sendikacılığıyla ilgili yapılan iyileştirmelerin etkisi olduğunu özellikle belirtmek isterim."

"En düşük devlet memuru maaşı 3 bin 700 lirayı aştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Selçuk, bunlar arasında kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları için toplu sözleşme imkanı sunan 2010 Anayasa Referandumunun geldiğini söyledi.

Selçuk, 2012'de yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplu görüşme sisteminin toplu sözleşmeye dönüştüğünü ve ardından dört toplu sözleşme yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen, AK Parti iktidarları döneminde enflasyonun üzerinde maaş artışları sağlayarak kamu çalışanlarımızın alım gücünü korumayı da başardık. 2002'de 392 lira olan en düşük devlet memuru maaşı bu yılı temmuz ayı itibarıyla 3 bin 700 lirayı aşmış durumda. Böylece enflasyondan arındırılmış şekilde reelde yüzde 102 oranında bir artış sağlamış olduk. Ortalama devlet memuru maaşı ise 2002'de 578 lirayken, yine bu yılın temmuz ayı itibarıyla 4 bin 481 liraya yükselmiş durumda. Bu da yine enflasyondan arındırılmış şekilde baktığımızda reelde yüzde 65 oranında bir artışa tekabül ediyor. Bu başarı tablosunda elbette hepimizin payı var."

"Kamu personel giderlerinin bütçedeki payı yüzde 30'u geçti"

Bakan Selçuk, toplu sözleşme tekliflerinin bütçe gerçeği ve koşullarından bağımsız şekilde değerlendirilemeyeceğini belirterek, 2002'de yüzde 18 olan kamu personel giderlerinin bütçe içerisindeki payının bugün yüzde 30'u geçtiğine dikkati çekti.

"Maaşlarda yapılacak bir puanlık artışın mali etkisinin 5 milyon çalışana çarpan etkisi düşünüldüğü zaman vereceğimiz teklifin enflasyon beklentimiz çerçevesinde ve kamu bütçesi sınırları çerçevesinde kümülatif oranının mali ve sosyal açıdan dengede olduğu aşikardır." diyen Selçuk, şunları söyledi:

"Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020'nin birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021'in birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde, aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz."

Kaynak: AA