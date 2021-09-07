Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
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Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşması BSP lideri Kornelya Ninova'nın Radev'e hükümeti kurma görevini iade etmesi Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev: "Maalesef ülkemiz bir kez daha erken genel seçimlere gidecek" SOFYA (AA) – Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in konuşması

BSP lideri Kornelya Ninova'nın Radev'e hükümeti kurma görevini iade etmesi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev:

"Maalesef ülkemiz bir kez daha erken genel seçimlere gidecek"

SOFYA (AA) – Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidilecek.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler sonrası oluşturulan 46. Ulusal Mecliste, Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) de hükümet kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

240 üyeli parlamentoda grubu bulunan BSP geçen hafta aldığı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti.

BSP lideri Kornelya Ninova, parlamentodaki diğer siyasi partilerden destek alamadığını belirterek, bu süreçte ülkede yeniden erken seçimlerin yapılmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

BSP'nin hükümet kurma konusunda gayretlerini takdir ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Radev, BSP'nin sorumlu davrandığını kaydetti ve "Maalesef ülkemiz bir kez daha erken genel seçimlere gidecek." dedi.

Parlamentoda en büyük gruplara sahip, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ve şovmen Slavi Trifonov'un Böyle bir Halk Var (İTN) partilerinin de hükümet kurma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Radev, erken seçime gidilmeden önce üçüncü ve son kez kabine kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) vermişti.

Bulgaristan'da bir yıl içinde üçüncü erken genel seçim

Bulgaristan'da 4 Nisan ve 11 Temmuz'da oluşturulan 45. ve 46. dönem parlamentolarında siyasi güçler arasındaki zıtlaşma yüzünden kabine hala kurulamadı.

Ülkenin Anayasasına göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yayınlayacağı kararnameyle meclisi feshetmesi ve yeni erken seçim tarihini duyurması gerekiyor.

Radev daha önce, ülkenin ekonomik ve siyasi durumunu göz önünde bulundurarak erken seçim öncesinde milletvekillerine ülkenin yeni bütçesini kabul etmeleri için zaman tanıyacağını bildirmişti.

Bu arada Bulgaristan Parlamentosu geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Kasım'da yapılmasına karar vermişti. Muhtemel ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak. Siyasi gözlemciler, cumhurbaşkanının erken genel seçimin cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı tarihte yapılmasına karar verebileceğini öne sürüyor. ???????

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Son dakika haber: Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da, bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidilecek.
Son dakika haber: Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da, bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidilecek.
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Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek - Haberler
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