Hükümet krizindeki İtalya'yı ne bekliyor? Aşırı sağ tek başına iktidara gelebilir mi?

09.08.2019 19:29

İtalya'da hükümet ortağı Lig Partisi (Lega) lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, hükümetin diğer kanadı 5 Yıldız Hareketi'yle ipleri kopararak erken seçim istedi.

Göçmen ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı politikalarıyla bilinen Lig Partisi'nin lideri, Parlamento'da yeni bir koalisyon hükümeti çıkmasını veya teknokrat bir hükümet kurulmasını ise "kabul edilemez" olarak nitelendiriyor. Euronews.com'da Görüntüle