Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı

22.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:44

Giresun'un Dereli ilçesinde, hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

B.U, Dereli Mahallesi Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan Dereli Hükümet Konağı önünde kuru sıkı tabanca ile birkaç kez havaya ateş etti.

Zanlı, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

B.U'nun kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA