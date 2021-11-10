Hükümet konağı inşaatından 250 bin TL kablo hırsızlığı şüphelilerine adli kontrol - Haberler
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Hükümet konağı inşaatından 250 bin TL kablo hırsızlığı şüphelilerine adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hükümet konağı inşaatından 250 bin TL kablo hırsızlığı şüphelilerine adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı şüphelileri adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı şüphelileri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yapımı devam eden yeni Bafra Hükümet Konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan inşaat işçileri D.A., A.K. ve E.K. bugün çıkarıldıkları Bafra Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın diğer şüphelisi M.K.S. ise yakalanmaya çalışılıyor. - SAMSUN

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