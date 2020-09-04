Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bulgaristan'da adalet bakanlığına yeni isim getirildi
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Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bulgaristan'da adalet bakanlığına yeni isim getirildi

Hükümet karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı Bulgaristan'da adalet bakanlığına yeni bir isim getirildi.

Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bulgaristan'da adalet bakanlığına yeni isim getirildi
04.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:08

Hükümet karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı Bulgaristan'da adalet bakanlığına yeni bir isim getirildi.

Yazımında rol aldığı yeni anayasa konusunda kamuoyunun sert eleştirisine maruz kalan ve geçen hafta Adalet Bakanlığı görevinden istifa eden Danail Kirilov'un yerine Bulgar parlamentosunda yapılan oylamada, Kirilov'un yardımcısı Desislava Ahladova seçildi.

Bu değişikliğin, yaklaşık 2 aydır süren hükümet karşıtı gösterileri yatıştıracağına ihtimal verilmiyor.

Hukuk uzmanları, hükümetin yeni anayasa taslağını, yüzeysel değişiklikler içerdiği ve başsavcıya daha fazla hesap verme sorumluluğu getirilmesi gibi önemli unsurlardan yoksun olduğu için eleştiriyordu.

Siyasi analistler de taslağı, Başbakan Boyko Borisov'un zaman kazanmak ve görev süresinin dolduğu mart ayına kadar koltuğunda kalmak için panikle attığı bir adım olarak adlandırıyordu.

Bulgaristan parlamentosu çarşamba günü revize edilmiş yeni anayasa taslağına, 5 aya kadar tartışmaya açılması yönünde yeterli desteği vermişti.

Sofya'da 2 Eylül Çarşamba akşamı Başbakan Borisov ile Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifası talebiyle parlamento binası önünde gösteri yapan binlerce protestocuya polisin müdahalesinin ardından dün çok sayıda kişi yeni bir gösteri için bir araya gelmişti.

Sofya Emniyet Müdürü Georgi Hadjiiski, çarşamba günü çıkan şiddet olaylarında 80 memurun yaralandığını, sabıkası bulunan 62 kişi dahil 126 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hadjiiski, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların "hoşgörü sınırını" aştığını ifade etmişti.

Şiddet olaylarının ardından polis Sofya'da 2 kilit kavşakta göstericiler tarafından kurulan çadırları kaldırmıştı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de çarşamba günü Borisov ve kabinesinin istifasının, siyasi çalkantının tek çözüm yolu olduğunu söylemişti.

Borisov'un iktidardaki merkez sağ partisi yetkilileri ise şiddet olaylarının ardından muhtemel bir istifaya yönelik tüm tartışmalara son vereceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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