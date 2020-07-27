Hükümet "Hilafet" tartışmalarına cevap verdi: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
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Hükümet "Hilafet" tartışmalarına cevap verdi: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hilafet" tartışmalarına cevap verdi. Rejim üzerinden oluşan tartışmalara veren Çelik, Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir" dedi.

Hükümet
27.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:07

Gerçek Hayat Dergisi'nin çağrısı ile gündeme gelen "Hilafet" tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir" ifadeleri ile cevap verdi.

HÜKÜMET "HİLAFET" TARTIŞMALARINA CEVAP VERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu bildirdi. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetin herkesin ortak çatısı olduğunu kaydeden Çelik, "Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir. Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK'Ü RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Tüm dünyada 'bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir.

"BUNA LAYIK OLMAK HEPİMİZİN BORCU"

Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış halidir. Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir.

"YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız. Duamız milletimizledir. Gayretimiz biricik ülkemiz içindir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

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