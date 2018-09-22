Hükümet Dağılacak Mı

ALMANYA'da Hans Georg Maassen'in iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanlığından alınıp İçişleri Bakanlığı'na müsteşar olarak atanması, koalisyon hükümetini tehlikeye attı. Hükümet ortağı SPD, Chemnitz kentinde aşırı sağcıların yabancı avına çıkmasıyla ilgili video görüntülerini şüpheli bulduğunu söyleyen Maassen'in görevden alınmasını koalisyonun devamı için şart koştu. Ortaklar arasında yoğun tartışma ve kavgalardan sonra Maassen görevinden alındı. Ama İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in dayatması sonucu müsteşar olarak terfi ettirildi. Üstelik de İçişleri Bakanlığında SPD'li bir müsteşar Maassen için erken emekliye sevk edildi. Açıklamalarıyla aşırı sağı cesaretlendiren bir istihbarat başkanının terfi etmesine onay veren SPD lideri Andrea Nahles partisi içinde topun ağzında.

BAKANLAR ONAY VERECEK Mİ?

Maassen'in müsteşar koltuğuna oturması bakanlar kurulunun onayından geçmek zorunda. SPD içindeki büyük koalisyon karşıtları SPD'li bakanların Maassen'in müsteşarlığına onay vermemesini istiyor. Ayrıca SPD Grubu, bu atamayı görüşmek üzere pazartesi günü olağanüstü toplanıyor. SPD yönetimi de Genel Başkan Nahles'e güvenoyu önergesini görüşecek. Pazartesi günü hem hükümetin hem de SPD lideri Andrea Nahles'in geleceği belirlenecek.

BOZMAK İSTEMİYORLAR

SPD'li bakanlar, Maassen'in atanmasına hayır derse, hükümet dağılabilir. SPD'li bakanlar ise hükümetin dağılmasını istemiyor. Erken seçime gidilmesi durumunda sandıktan aşırı sağcı AfD'nin daha güçlü çıkacağından, hükümet krizlerinin yaşandığı bir dönemde Almanya'nın da siyasi bir istikrarsızlığa sürüklenmesinden korkuluyor.

Maliye Bakanı SPD'li Olaf Scholz, Nahles'in bir kişi yüzünden hükümetin dağılmasını istemediği için onay vermek zorunda kaldığına işaret etti. Scholz, hükümetin tekrar kendi gündemine odaklanması gerektiğini vurguladı. Diğer SPD'li bakanlar da aynı yönde görüş belirtti. SPD, Maassen'in terfiinde Seehofer'i sorumlu tutuyor ve koalisyonda çıban başı olarak görüyor. SPD'nin umudu ekim ayında Bavyera'da yapılacak seçimler. Seçimleri CSU lideri Seehofer'in kaybetmesi durumunda Seehofer içişleri bakanı olarak kalamayacak. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, koalisyonda asıl sorunun Seehofer olduğunu söyledi. Weil, 14 Ekim Bavyera seçimlerinden sonra CSU'da önemli değişiklikler olacağını belirtti ve "O zaman yeni bir İçişleri Bakanı olacak" dedi.