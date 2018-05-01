Hükümet, 15 Binden Fazla Kişiye Sınavsız Olarak İş Verecek

İşsizlik Türkiye'nin kanayan yarası. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik düşse de Türkiye'de hâlâ 3.4 milyon işsiz var. İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur) ise, işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde Toplum Yararına Program kapsamında geçici işçi istihdam ediyor. İşçiler ise sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.

15 İLDE ELEMAN ARANIYOR

Halihazırda program kapsamında 15 ilde 15 bin 418 işçi aranıyor. Programın amacı, özellikle iş bulmakta zorluk çeken işsizlere yılın belli bir döneminde destek olmak. Bu yolla alınan işçiler çevre temizliği, altyapı yenileme, okul bakım onarımı, park düzenleme, dere ıslahı, restorasyon ve ağaçlandırma alanlarında çalıştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET VERİLECEK

Programa katılmak için; İşkur'a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak ve açıköğretim hariç öğrenci olmamak gerekiyor. Posta'nın haberine göre, uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü kişilere öncelik sağlanacak programda, çalışma süresi 9 aya kadar sürüyor. İşçilere 1603 lira yani asgari ücret veriliyor. Ayrıca vergi ve primleri devlet karşılıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Programa başvurular İşkur'un 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubelerinden yapılıyor. Şu anada yayında olan ilanlara başvurmak için son gün 4 Mayıs. Daha önce Toplum Yararına Program'dan yararlanmış ancak şu an işsiz olan biri tekrar başvuru yapabiliyor. Ancak daha önceki katılımın üzerinden en az 3 ay geçmesi gerekiyor.