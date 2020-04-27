Hukuki Araştırmalar Derneğinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
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Hukuki Araştırmalar Derneğinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Hukuki Araştırmalar Derneği Kırşehir Temsilcisi avukat Bilgehan Altaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

Hukuki Araştırmalar Derneğinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek
27.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:34

Hukuki Araştırmalar Derneği Kırşehir Temsilcisi avukat Bilgehan Altaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı baroların Erbaş ile ilgili açıklamalarını kınadıklarını ifade etti.

Baroların kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmak yerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görev alanı içerisinde yapmış olduğu açıklamayı uygunsuz bir dille aşağılamaya yeltendiğini vurgulayan Altaş, asıl kınanması gerekenin böyle bir durum olduğunu belirtti.

Kanun gereği Diyanet İşleri Başkanının din konusunda toplumu aydınlatmak gibi bir görevi olduğunu hatırlatan Altaş, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanının ifadelerinde halkın bir kısmını hedef göstermekten değil ancak görevinin gereğini yerine getirmekten söz edilebilir. Bu açıklamaya karşın baronun açıklaması ve içeriği ise dini değerleri aşağılamaya yeltenen ve hem suç olan hem de kınanmayı hak eden bir tutumdur. İçerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde bünyesinde bulunan avukatların sorunlarına eğilmek yerine kanuni olarak kendisine verilen görevi yerine getiren bir devlet adamına saldırılmasının takdirini de kamu oyuna bırakmaktayız."

Kaynak: AA

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