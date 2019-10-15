Hukukçulardan İzmir Barosu'na tepki

15.10.2019 17:02

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi ve Ege Demokrat Hukukçular Derneği ortak açıklama yaparak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "savaş" nitelemesinde bulunan İzmir Barosu'nu protesto etti.

HUDER İzmir Şube Başkanı Halit Aydın Kayacan, grup adına İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını söyledi.

Türkiye'nin 911 kilometre ile en uzun kara sınırı olan Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Kayacan, bu anlamda bölge halkının güvenliğinin de sağlanması için azami gayret gösterildiğini belirtti.



Kayacan, Ege Demokrat Hukukçular Derneği ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini dile getirerek, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun harekatla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.



Halit Aydın Kayacan, şunları kaydetti:



"İzmir Barosu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'nın savaş olarak nitelendirildiği görülmüştür. Oysaki bilindiği üzere savaş, devletlerin birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı bir eylemdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizce vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak, kardeş bölge halkına huzur götürmek ve barışı tesis etmek için güney sınırımızı tehdit eden YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve millet olarak tek yürek olduğumuz Barış Pınarı Harekatı hakkında İzmir Barosu'nun 'savaş' jargonunu kullanmış olması asla kabul edilemez.

Baronun, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin tutukladığı kişileri ise savaş hukukunda düşman devletin esir aldığı kişiler için kullanılan 'tutsak' kelimesi ile nitelendirmesini kesin ve kati suretle reddettiğimizin bilinmesini saygıyla paylaşıyoruz."

Kaynak: AA