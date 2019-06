Hukukçular Van'da buluştu

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu hukukçular, 2 gün boyunca Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.

Ankara Hukuk ve Hukukçular buluşmasının 13'üncüsü Avukat Zahir Soğanda'nın ev sahipliğinde Van'da gerçekleşti. 2 gün boyunca Van'ın önemli tarihi ve kültürel alanlarını gezen hukukçular, Van'dan güzel duygularla ayrıldılar. Ziyaretle ilgili bilgi veren Avukat Zahir Soğanda, "Her sene bir ilde yapılması ön görülen buluşma bu yıl Van'da geçekleşti. 2 gün süren bu buluşmaya ülkemizin çeşitli yerlerinden, çeşitli kademelerde bulunan hukukçular katıldı. Aynı dönemim insanları olarak bizler her sene değişik bir yerde bir araya geliyoruz. Bu hususta görüş alış verişinde bulunuyoruz. Hukuk alanında ve ülkenin genel durumuyla olarak güncel durumla alakalı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu sayede doğuyu batıyla, güneyi kuzeyle buluşturuyoruz. Bu çerçevede hukukçuların katılımıyla 13'üçüncüsü Van'da yapıldı. Van'ımızda buluşan hukukçular hem toplantılar gerçekleştirdiler hem de Van'ımızın güzelliklerini gezdiler gördüler. Bunun sonucu olarak ta çok memnun bir şekilde bu arkadaşlarımız Van'dan ayrıldı. Van'daki 2 günlük ziyaret sırasında Akdamar Adası'nı, Halime Hatun Türbesi'ni, Selçuklu Mezarlığı'nı, İzzettin Şir Camii'ni, Van Kalesi'ni, Van evlerini, Muradiye Şalalesi'ni, balık bendini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni, Kedi Villasını ve Van'ın birçok ilçesini gezdik. Ayrıca Van oturma gecesi ile Van türkülerini dinlediler. Bu ziyaretlerimize biliyorsunuz Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'de Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olduğu için 2 programımıza katıldılar. Ben Van'ımıza gelen bütün hukukçu arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda tekrar bireysel olarak geleceklerini söylediler. Ben valimiz Bilmez başta olmak üzere bütün misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Av Cihat Başerli, "Van gezisi 13'üncüsünü yaptığımız geleneksel Ankara Hukuk ve Hukukçular buluşmasının en güzellerinden biriydi. Bu geziler vasıtasıyla her sene farklı arkadaş ve dostlarımızla tekrardan görüşme buluşma fırsatı buluyoruz. Harika bir organizasyon ve geziydi. Van'ı çok beğendik. Eminim tüm arkadaşlarımız memnun kaldı. Misafirperverlik, ilgi alaka had sahadaydı. Van kadim bir medeniyete sahip tarihi ve coğrafi güzelliklere sahip bir şehir. Şehrin belki de onda birini anca gezebildik. Bu gezi organizasyonu dolayısıyla dostumuz Av. Zahir Soğanda bey kardeşimize ve ailesine, yine ilgi ve alakaları ve misafirperverlikleri için Van Valisi Mehmet Emin Bilmez beye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörümüze ve gezide bizlere katkı sunan tüm ilgili arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Van çok güzel bir şehir. İnşallah bölgedeki bazı sorunlarda tümden çözülür ve Van şehri hakkettiği konuma ve her yönden daha iyi bir şehir haline gelir.. Zaten Türkiye'nin doğusu batısı, kuzeyi, güneyi ayrı ayrı güzelliklerle dolu. Bir Samsunlu olarak, Samsun'u ne kadar seviyorsak Van'ı da o kadar seviyoruz. Ülkemiz ve medeniyetimiz bambaşka ve zenginliklerle dolu. Kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Van ziyaretinden sonda ilden güzel duygularla ayrılan hukukçular memnuniyetlerini ev sahibi Zahir Soğanda'ya şu mesajlarla ifade ettiler.

Hasan Duran;

"Üstün misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu içi zahir başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Van'ın tarihi ve kültürel yönlerini biraz olsun öğrenmekten çok mutlu olduk. Başka programlarda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz".

Veysi Bozkurt;

"Van'ı şahsen merak ediyordum. Ancak bu gezi vesilesiyle hem sevdik, hem de tahminimin ötesinde gelişmiş gördüm. Gölü, birçok medeniyete beşiklik yapan tarihi ve kültürel kimliği ile şahsen bende iz bıraktı. Bu vesile ile bizleri en güzel şekilde ağırlayan, misafirperverlik örneği sergileyen ve kısa zaman içerisinde en güzel yerlerini farkındalık yaparak gezdiren değerli Avukat arkadaşım Zahir Soğanda beyi ve değerli Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kardeşime teşekkür ederim".

Celal Çelik;

"'Dünyada Van, ahirette iman' deyiminin boş olmadığını bizzat müşahede ettik. Van'ın önemli bir şehir olduğunu biliyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk. Kısa gezimizde özelde Van, genelde bölge hakkındaki ön yargıların ne kadar haksız olduğunu gördük. Daha fazla zaman ayırarak tekrar gelmek ümidiyle zahir başkanıma, ekibine, emek ve zahmetlerinden dolayı tekrar teşekkür ederim".

Fatih Kösebalaban;

"Ankara'ya dönüş için Van Ferit Melen Havalimanındayız. Aranızda olmaktan ailece çok büyük keyif aldık ve çok mutlu olduk. Bu nedenle hepinize, ailece çok teşekkür ederiz. İlk defa geldiğimiz Van'da, muhteşem misafirperverliği ile bizi mahcup eden Zahir Başkan'a da, ne kadar teşekkür etsek kifayetsiz kalacaktır. Kendisini çok yorduk, lütfen hakkini helal etsin".

Recep Kandemir;

"Van, gönlümüzün incisi. Van seni seviyorduk, bu güzel gezi ile daha çok sevdik. Gölü ile güler yüzü ile tarihi ve kültürel kimliği ile birçok medeniyete beşiklik yapan yapısı ile muhteşem Van şehri umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Bu vesile ile bizleri en güzel şekilde ağırlayan, böyle kısa bir zaman içeresinde Van ilimizin muhteşem yerlerini bize tanıtmak suretiyle fedakarlık yapan değerli avukat Zahir Soğanda abimize şükranlarımızı sunuyoruz". - VAN

Kaynak: İHA