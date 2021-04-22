Hukukçular Thodex'in işleme kapanmasını değerlendirdi
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Hukukçular Thodex'in işleme kapanmasını değerlendirdi

Hukukçular Thodex'in işleme kapanmasını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran ve Kerem Bilen bundan sonraki süreçte yaşanılacakları değerlendirdi.

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran ve Kerem Bilen bundan sonraki süreçte yaşanılacakları değerlendirdi. Avukatlar yatırımcıların yaşanan gelişme nedeniyle tedirginlik duyacağını ifade ederek, kripto para borsasında yasal düzenleme yapılmasının önemine dikkat çekti.

Avukat Kerem Bilen yaşanan gelişmenin borsada yatırım yapanları endişelendirdiğini söyleyerek "Thodex'in sahibinin yurt dışına çıktığıyla ilgili haberler devletin bu konuyla ilgili önlem alması gerektiğini gösteriyor. Thodex'e yatırım yapan 400 bin kişiden söz ediliyor. Çok fazla insan var. Bundan sonraki süreçte devletin bu tarz firmalara lisanslama yapması ve firmalar hakkında yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sermaye bu nedenle yurt dışına kaçarsa ülke olarak zarar görürüz. Yabancı ve yerli yatırımcıların Türk borsalarından kaçışına neden olur bu durum. Bu borsaların sağlam temellere oturtulması gerekiyor. Şu anda faaliyette olan iyi kripto para borsalarının da bu durumdan zarar göreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Araştırılması zor olacaktır"

Çiftlik Bank vurgununu hatırlatan avukat Bilen, "Çiftlik bankta da fazla mağdur vardı. Ama en azından orada bir şirket vardı. Burada yasal düzenlemesi olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. Daha sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorum. Araştırılması daha zor olacaktır. Bu tarz borsalarda denetimlerin daha sıkı olması lazım. Yatırımcıyı koruyucu düzenleme yapılması lazım" dedi.

"Faruk Fatih Özer'in 2 gün önce Tayland'a kaçtığını güvenilir bir kaynaktan teyit ettik"

Avukat Üsame Ceran ise olayın mağduru çok fazla insan olduğunu söyleyerek "Sancılı bir süreç olacak Yatırımcı açısından kötü bir durum. Bundan sonra borsalara güven azalacak. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 gün önce Tayland'a kaçtığını güvenilir bir kaynaktan teyit ettik. Türkiye tarihinin en büyük vurgunu gibi görünüyor. Bizim tespitlerimize göre 1 milyar doların üzerinde bir kripto varlık söz konusu. Yatırımcılar açısından son derece üzücü ve talihsiz bir haber. Türkiye'de kripto para alım-satımı yapan kişilerin bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olacağını düşünüyordum. Hali hazırda Türkiye'de faal diğer borsaların da bu gelişmeden olumsuz etkileneceği kanaatindeyim. Son olarak Türkiye'de bu gelişmeyle birlikte kripto borsacılığına yönelik bir regülasyon bekliyorum. Kripto borsalardan teminat istenebilir. Fakat netice itibariyle kripto varlıklarımızı soğuk cüzdanda tutmuyorsanız day-trading yapıyorsanız bu borsalardan birine güvenmek durumunda kalıyorsunuz. Kripto para piyasasındaki en büyük handikap da budur. Yatırımcılara dünya çapında güvenilirliği olan, büyük ülkelerde hisseleri halka arz edilen borsaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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