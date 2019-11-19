Hukukçular Çarşamba'da buluştu

19.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:15

Çarşamba Belediyesi tarafından, hukukçular buluşması düzenlendi.



Düzenlen programa Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ve Genç Liderler Topluluğu katıldı. Çarşamba Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı programa Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Başsavcısı Gültekin Bülbül, HUDER Giresun ve Ordu yönetimi, hakimler, savcılar, avukatlar, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi hocaları ve öğrencileri katıldı.



"Kapılarımız da, gönlümüz de 24 saat açık"



Programda bir konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tüm öğrencilerimiz bizlerin misafiridir, tüm öğrencilerimize kapılarımız da, gönlümüz de 24 saat açık. Öğrencilik insanın hayatında biriktirdikleri en güzel yıllar, bu güzel yılları güzel anılarla biriktirmek nasip olur inşallah. Genç hukukçularımızı hukukçu üstatlarımızla bir araya getirerek, onların tecrübelerinden yararlanmalarını sağladık. Bundan sonraki hayatlarına yön verirken biraz olsun faydalı olmak istediğimiz için bu tanışma programını organize ettik. Güzel bir öğrenim hayatı görmenizi ve hayalinizdeki mesleği elde etmenizi temenni ederim. Çarşamba Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencileri ile birlikte oldukları için değerli protokol üyelerine, HUDER'e ve Genç Liderler Topluluğuna teşekkür ederim" dedi.



HUDER Samsun Başkanı Hasan Duran ise, "Değerli öğrenciler, HUDER'i tanımanızı istiyorum. Hukuki Araştırmalar Derneği olarak 1988 yılında kurulmuş 81 ilde ve yurt dışında örgütlenmiş, şube ve temsilcilikleri bulunan, en fazla üyeye sahip hukukçu sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş amacı milletimizin milli değerlerini korumak, ilke ve değerlerini savunmaktır. Üyelerin sosyal ve mesleki alanda dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamak, mesleki bilgi ve kültürlerini artırmak ve genel manada sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzenini temin etmektir. HUDER hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutmaktadır. Hukuk gibi kutsal bir mesleği icra etmek amacıyla yola çıkan değerli öğrencilerimiz, meşakkatli ama bir o kadar değerli tahsil ve meslek hayatınızda başarılar dilerim. Programda büyük emeği olan Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA