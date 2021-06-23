Hukukçudan çok önemli 'kamulaştırmasız el atma' açıklaması
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Hukukçudan çok önemli 'kamulaştırmasız el atma' açıklaması

Hukukçudan çok önemli 'kamulaştırmasız el atma' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bazı belediyelerin, usuli birçok şartı yerine getirmeden, hak sahibinin izni ve rızası olmadan ihtiyacı olan taşınmazlara 'kamulaştırmasız el' attığını söyleyen avukat Buket Nurşah Tekışık, "Kamulaştırmasız el atmalar genelde hak sahibinin taşınmazına yol yapmak ya da taşınmazın üzerinden...

Bazı belediyelerin, usuli birçok şartı yerine getirmeden, hak sahibinin izni ve rızası olmadan ihtiyacı olan taşınmazlara 'kamulaştırmasız el' attığını söyleyen avukat Buket Nurşah Tekışık, "Kamulaştırmasız el atmalar genelde hak sahibinin taşınmazına yol yapmak ya da taşınmazın üzerinden elektrik kabloları geçirmek suretiyle ortaya çıkmaktadır" dedi.

Bakanlıkların, belediyelerin, birçok kamu kurumunun, kanunlardaki görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için taşınmaz ihtiyacı bulunduğunu söyleyen avukat Buket Nurşah Tekışık, "Bu ihtiyaçlarını da başta rıza ile satın almak olmak üzere kamulaştırma gibi yöntemlerle gidermektedir. Kamulaştırma; başta devlet olmak üzere kamu tüzel kişiliğine haiz kamu kurum ve kuruluşlarının, bedelini de ödemek suretiyle, ihtiyaçları olan taşınmazları mülkiyetine geçirme yöntemi olarak tanımlanabilir. Kurum ve kuruluşların, kamulaştırma yoluna başvurmadan önce söz konusu taşınmazı satın almayı denemelidir. Kamulaştırmanın, satın alma ile sağlanamadığı durumlarda ise idare, taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine başvurarak kamulaştırma bedelinin tespitini ve taşınmazın tescili talep edecektir" dedi.

"Hukuk desteği almaları gerekir"

Günümüzdeki birçok kamu kurumu ve belediyelerin, usuli birçok şartı yerine getirmek yerine hak sahibinin izni ve rızası da olmadan ihtiyacı olan taşınmazlara kamulaştırmasız el attığını açıklayan Tekışık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da kamulaştırmasız el atma sonucunu doğurmaktadır. El atmalar genel itibariyle ikiye ayrılmaktadır. Fiili el atmalarda; kamulaştırma işlemi olmaksızın taşınmaza fiilen el atma söz konusu iken, hukuki el atma ise genel olarak imar planlarında ilgili yerin kamu yeri olarak tahsis edilmesi ancak akabinde gerekli işlemleri yapmaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada kamulaştırmasız el atmalar genelde hak sahibinin taşınmazına yol yapmak ya da taşınmazın üzerinden elektrik kabloları geçirmek suretiyle ortaya çıkmaktadır. Keza sicil işlenen "kamulaştırılacaktır" şerhi de kamulaştırma işlemleri yapılmadığı takdirde bir kamulaştırmasız el atma örneğidir. Kamulaştırmasız el atmalara karşı genel itibariyle el atmanın önlenmesi ya da bedelin tahsili davaları açılmaktadır. Söz konusu davalar büyük önem arz eden ve mülkiyet değişikliğine varan davalardır. Hak sahiplerinin maddi-manevi kayıp yaşamaması için gecikmeksizin bir avukat aracılığıyla hukuki destek almalarını tavsiye ediyoruz" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hukukçudan çok önemli 'kamulaştırmasız el atma' açıklaması - Haberler
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