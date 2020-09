Hukuk ve Fikir Platformundan açıklama Hukuk ve Fikir Platformu, "Mesleki vazifelerini Ankara'da ifa eden avukatlarımız bugünden itibaren Ankara 2 No'lu Baro'ya iştirak etmek üzere başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Hukuk ve Fikir Platformu, "Mesleki vazifelerini Ankara'da ifa eden avukatlarımız bugünden itibaren Ankara 2 No'lu Baro'ya iştirak etmek üzere başvurularını gerçekleştireceklerdir. Platform olarak temennimiz Ankara 2 No'lu Barosu'nun mesleğin sorunlarına ilişkin bir vizyon ortaya koymakla birlikte mesleğimizin yüklemiş olduğu misyonun da idraki çerçevesinde Türk-İslam aleminin her köşesinde yaşanan hak ve hukuk ihlallerine ilişkin bir hassasiyet ve somut faaliyet alanı oluşturmasıdır" açıklamasını yaptı.

Hukuk ve Fikir Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletinin ve Türk devletinin en hayati müessesesi olarak gördüğümüz yargının savunma unsurunu temsil eden avukatlık mesleği ciddi bir temsil sorunuyla karşı karşıyadır. Uzun yıllardır avukatlık mesleğinin temsili noktasında girift sorunların odağı olan ve meslek mensuplarının fiili ve bürokratik hakları ve sorunları karşısında hassasiyet serdetmek yerine gayri milli mahfillerin cirit oynadığı park hüviyetine gelen bazı barolar, maalesef pek çok meslektaşımız gibi bizleri de ziyadesiyle huzursuz etmişlerdir. İdeolojik taassuplarını mesleki etik ve ahlak formasyonunun önüne geçirenler; Türk-İslam değerlerini ilkel ve iptidai unsurlar olarak görme gafletinden vazgeçmemişler, milletimizin kutsal değerlerini müdafaa etmek şöyle dursun, her fırsatta bu değerleri tahkir etmişler ve bu ucubeliği tüm meslektaşları temsil sıfatıyla icra etmişlerdir. Dolayısıyla Türk milletinin sosyolojik zemininde var olup, mensup olduğu milletin ve ülkenin değerlerine yabancılaşmayı marifet bilenlerle yol yürümek ve aynı çatıda yer almak hazmedilemez bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede Doğu Türkistan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Batı Trakya'ya Türk-İslam coğrafyasında yaşanan hak ihlallerini ve hukuki durumları uluslararası hukuk mecralarına taşımanın mes'uliyetiyle bir araya gelmiş bir mesleki ve sosyal teşekkül olan Hukuk ve Fikir Platformu, mevcut ahval ve manzara karşısında yapmış olduğu istişareler neticesinde bir karara varmıştır. Bu doğrultuda mesleki vazifelerini Ankara'da ifa eden avukatlarımız bugünden itibaren Ankara 2 No'lu Baro'ya iştirak etmek üzere başvurularını gerçekleştireceklerdir. Platform olarak temennimiz Ankara 2 No'lu Barosu'nun mesleğin sorunlarına ilişkin bir vizyon ortaya koymakla birlikte mesleğimizin yüklemiş olduğu misyonun da idraki çerçevesinde Türk-İslam aleminin her köşesinde yaşanan hak ve hukuk ihlallerine ilişkin bir hassasiyet ve somut faaliyet alanı oluşturmasıdır. Bu ihtiyaç platformumuzun son dönemde gerçekleştirmiş olduğu Birleşmiş Milletler nezdindeki etkinlikler çerçevesinde tarafımızca gözlemlenmiş ve memleketimiz için çok mühim bir ehemmiyete sahip olduğu faaliyetlerimizin her kademesinde hissedilmiştir. Naçizane tavsiyemiz; Türk dünyasının, İslam aleminin ve tüm insanlığın bu tür hak ve hukuk ihlallerine ilişkin uluslararası yargı mercileri nezdinde çalışmalar yapan bir birimin yahut komisyonun ilerleyen safhalarda hayata geçmesidir. Batı Trakya Türklerinin hak ihlallerini Avrupa Parlamentosu'na taşıyan, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın uğradığı mezalimi BM'nin ilgili kurullarına sevk eden, Kırım'daki soydaşlarımızın hukuki haklarını dünyaya ilan eden bir ufku ve vizyonu Ankara 2 No'lu Baro'da görmek arzusu içerisindeyiz. Böylece Ankara 2 No'lu Barosu, asli faaliyet alanı çerçevesinde meslektaşların özlük hakları ve sorunları ile meşgul olurken cihanşümul bir perspektifle müstesna bir faaliyet zeminini de sağlamış olacaktır. Bu vesileyle platformumuzun kararının hayırlara vesile olmasını diliyor; Ankara 2 No'lu Barosu'nun kuruluşunu tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA