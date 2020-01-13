Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

13.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:03

HUKUK Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA