Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı
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Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

HUKUK Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

13.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:00
Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

HUKUK Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı başkanlığında 'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.


Kaynak: DHA
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