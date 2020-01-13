Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı
Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
13.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:45
Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.
(İHA)
Kaynak: İHA