Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı
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Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

13.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:37
Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı başkanlığında 'nde gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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