HUKUK MÜCADELESİYLE BELDE OLAN GÜNEY'DE SEÇİM HEYECANI

AFYONKARAHİSAR'da, 2012'nin Eylül ayındaki referandum sonrası komşu köy Çalışlar ile birleşen Güney köyü, 3 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda belde oldu.

AFYONKARAHİSAR'da, 2012'nin Eylül ayındaki referandum Haberi, referandum Haber'>referandum sonrası komşu köy Çalışlar ile birleşen Güney köyü, 3 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda belde oldu. İdari ve siyasi sürecin devam ettiği Güney beldesinde 6 Haziran'da yapılacak 6 adaylı başkanlık seçim için çalışmalara başlandı.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden düşük olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne geçen Güneyliler, komşu köy Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Verilen 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu belde olan Güney'de, bugünlerde seçim heyecanı yaşanıyor. Beldede 6 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için 6 aday bulunuyor.

ADAYLAR, BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİ

AK Parti'nin başkan adayı Erol Karabacak, diğer adaylara başarı diledi. Karabacak, hukuki süreç sonunda tekrar Güney'e belediyeyi kazandırdıklarını belirterek, Tabi ki zorlu süreçlerden geçtik. Şimdi belediye geldikten sonra hizmetlerimize, hizmet yarışına devam edeceğiz dedi.

CHP'li aday Faruk Özkan da Burada yapacak bir sürü plan, projelerim var. Diğer adaylara da başarılar dilerim. Erol bey, Süleyman kardeşimiz bu memleketin çocukları. Herkese başarılar dilerim diye konuştu.

Gelecek Partisi'nin adayı Osman Aydepe, Hukuksal süreç bayağı uzadı. Kaybedilmiş bir belediyenin köyümüzün çok sıkıntılar çektiğini gördük. Bununla ilgili de başkanlık adaylığımızı koyduk. Eksik gedik işlerimiz var, onları toparlamak için belediye başkanlığına adaylığımızı koyduk diye konuştu.

BBP'li aday Süleyman Çağlar ise 6 Haziran'da yapılacak seçimi bekliyoruz dört gözle. Diğer adaylara da başarılar diliyorum, o adaylarımızın ailelerine de başarılar diliyorum çünkü seçim süreci çok zorlu bir süreç, çok sıkıntılar çekilecek dedi.

Belediye başkanlığı için aday olan diğer 2 isim ise Saadet Partisi'nden Hamza Gümüşkanat ile Türkiye Komünist Partisi'nden Sunay Akarsu oldu.

'PATLAYAN SULARIMIZ ONARILMIYORDU'

Belde halkından Şakir Kumluk, Belediyenin gelmesini isteriz, vazifelerini yapacak adamları seçeceğiz inşallah. Belediye gelince yapılacak iş çok dedi.

Belediye olmayı istediklerini belirten Osman Yurt da Noksan işlerimiz var. Belediye gidince bir şey yapamadık. Ondan önce hizmet görüyorduk. Temizlik oluyordu, sularımız patlıyordu, onarılıyordu, şimdi ise onarılmıyor. Muhtarlık anca hakkından geliyor. Kepçesi yok bir şeyi yok. Sularımız yaz aylarında yetmiyor. Yapılacak işlerimiz var onlar yapılacak. Afyonkarahisar'a, Sinanpaşa'ya gidecek vesaitlerimiz vardı, onlar gitmişti, şimdi ise geri geliyor. Bir ikisi geldi, onlardan faydalanırız diye konuştu.

'YOL ÜCRETLERİ PAHALI'

Güney'de yaşayan öğrenci Ramazan Güney de Afyonkarahisar'a, Sinanpaşa'ya gelip gidiyoruz. Yol ücretleri biraz pahalı. Yetişmiyor ama belediye gelirse seferler çoğalır. Gelip gitmek daha kolay, şartlar kolaylaşır dedi.

Yusuf Karabacak ise Belediye gelirse su olacak, seferler artacak, iş yerleri açılacak, köyümüz daha da gelişimli olacak. Belediye gelirse daha güzel olur, köyümüz daha hareketlenir daha güzel olur diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı