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Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri belli oldu

AA, Süha Gür - Spor
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Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü ve Hukuk Kurulları Aday Komisyonu Talimatı uyarınca Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü ve Hukuk Kurulları Aday Komisyonu Talimatı uyarınca Hukuk Kurulları Aday Komisyonu üyeleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, komisyon üyeleri şöyle oluştu:

"TFF tarafından belirlenen Nihat Özdemir, Mehmet Baykan, Hasan Akıncıoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bildirilen Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç, Burak Elmas, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen Bayram Saral, TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen Ahmet Türkmen, Uğur Tuncan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından bildirilen Ali Düşmez, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından bildirilen Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilen İsmail Dilber ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından bildirilen Abdurrahman Arıcı."

AA / Süha Gür - Spor

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