Hukuk kaç yıllıktır? Hukuk fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu?
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Hukuk kaç yıllıktır? Hukuk fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu?

02.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:01
Hukuk kaç yıllıktır? Hukuk fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Hukuk fakülteleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrası Hukuk kaç yıllıktır, Hukuk fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İnsan Hakları Eylem Planı'nın 11 ilkesini duyuran Erdoğan, bunun yanı sıra hukuktaki reformları tek tek açıkladı. Erdoğan Hukuk fakülteleri ile ilgili detayları da açıkladı.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENİMİ KAÇ YIL OLDU?

Hukuk fakülteleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

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