Kıbrıs üniversitelerinden mezun öğrenciler, YÖK nedeniyle denklik mağduriyeti yaşıyor. KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fatültesi'ne bitiren M.M.K., da onlardan biri.

Ankara Üniversitesi'nden ÖSYM puanımı kullanarak yatay geçiş yaptığı KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fatültesi'ne bitiren M.M.K., YÖK'ün daha önce kabul ettiği denklik kararını değiştirmesi üzerine Türkiye Barolar Birligi'nden ruhsat alamıyor.

"YÖK DENKLİĞİ KABUL EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Konuyla ilgili mağduriyetini dile getiren Kebapçı, "2013 yılında Ankara Üniversitesi'nde farklı bir bölüme yerleştim. ÖSYM puanımı kullanarak 3'ü Türkiye'de 4 Üniversite Hukuk Fakültesi'ne başvuru yaptım. 4 'ne de ilk 3 sıradan yerleştim. Akabinde YÖK'ü arayıp KKTC Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne durumum ile ilgili kayıt yapmam halinde denkliğe tabi olup olmayacağımı defalarca farklı zamanlar da sordum ve denkliğimin zaten olduğunu söylemeleri üzerine bahsi geçen Üniversiteye kayıt yaptım.

"BAKANLIK BAŞVURUMU REDDETTİ"

İyi bir not ortalaması ile geçiş sırasında 1 ders dahi saydırmadan üstten ders alarak 3.5 senede Hukuk Bölümünü bitirdim . Ardından Avukatlık stajımı başlattım ve bitirdim. Ruhsat başvuru talebim Türkiye Barolar Birliği tarafından uygun bulundu. Fakat, Adalet Bakanlığı tarafından YÖK'ten gelen denkliğe tabi olduğuma dair yazı üzerine reddedildi" ifadelerini kullandı.

"YÖK ANLAŞMAYI İHLAL EDİYOR"

M.M.K., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Üniversiteleri karşılıklı tanınmasına dair anlaşmayı hatırlatarak, "Anlaşmanın 2.maddesi uyarınca özetle her yıl yapılan sınav sonucuna göre yerleşmelerden denklik istenmeksizin Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.Buna göre Ek madde 1 zaten her yıl yapılan sınav sonucu kullanılarak yapılan bir yerleşmedir ve Uluslararası anlaşma YÖK tarafından açık bir şekilde ihlal edilip tanınmamaktadır. Oysa Uluslararası anlaşmalar Anayasa 90.madde de belirtildiği üzere kanun hükmündedir.

YÖK'ün kararları karşısında Adalet Bakanlığı da bir karar aldı ve hukuktan hukuka geçiş yapanların ruhsat başvuru taleplerini YÖK'ü dinlemeyip onaylayacaklarını ifade etti. Nitekim de bu şekilde geçiş yapanlar denk olup olmadıkları YÖK'e göre net değil fakat ruhsatları onaylanıyor" dedi.

"ADALET BAKANLIĞI ÇİFTE STANDART YAPIYOR"

Anlaşmanın ek maddesine dayanarak tek kıstasın puan olduğunu belirten M.M.K., "YÖK bütün geçişler için denkliğe tabi değince Bakanlık sayıca çok daha kalabalık olan hukuktan geçiş yapanların ruhsatlarını verme kararı aldı. Nitekim hali hazırda yıllardır mesleğini icra eden yüzlerce hakim savcı binlerce avukat var. Adalet Bakanlığı ise konuyla ilgili aldığı kararla hukuktan hukuka geçiş yapanların ruhsatını onaylarken farklı bölümden geçiş yapanlara çifte standart uygulayarak denkliğe yönlendiriyor" diye konuştu.

KKTC Eğitim Bakanı Nazim Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açmadığını belirten M.M.K., binlerce kişimağduriyetinin ortadan kaldırılmasını bekliyor.