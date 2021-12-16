Hukuk Fakültesi Tarafından "Lokmam Lokmandır" Etkinliği Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Afyonkarahisar'ın yöresel yiyeceklerinin tanıtımı ve tadımı yapıldı.

Hukuk Fakültesi girişinde gerçekleştirilen etkinliğe Hukuk Fakültesinin Dekanlığını vekaleten yürüten AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hatipoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaşka ile birlikte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Misafirperverliği göstermek için çok olumlu bir etkinlik

"Lokmam Lokmandır" sloganı ile gerçekleştirilen buluşmada, Afyonkarahisar'da ikamet eden öğrenciler, öğrenci aileleri ve personeller tarafından hazırlanan yöresel ürünler fakültenin diğer öğrencileri ve katılımcılar ile paylaşıldı. Program hakkında bilgiler veren Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hatipoğlu, "Paylaşmak, birbirine ikram etmek, bir ve beraber olma kültürünü yaşamak ve yaşatmak adına düzenlenen programımızda gerek öğrenciler gerekse öğretim üyeleri ve idari personel evlerinde hazırlamış oldukları ev ürünleri ile öğrencilerimize ikramda bulundular. 4 yıldır düzenlenen ve geleneksel hale gelen ikram günleri programının katılımcıları da her yıl yapılan programlardan ortaya çıkan güzel çıktılar sonucu artış göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültesi Dekanlığını vekaleten yürüten AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise 4 yıldır düzenlenmekte olan "Lokmam Lokmandır" etkinliğinin paylaşmanın öneminin kavranması adına müspet bir etkinlik olduğunu ve etkinliğin Hukuk Fakültesi için gelenekselleştiğini ifade etti. Karakaş, "Paylaşmak, hayatın temel kuralı tespitinden yola çıkan Hukuk Fakültemizin değerli akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz herkese örnek olacak bir etkinliği 4 yıldır düzenlemeye devam ediyor. Bir düşünürün dediği gibi 'eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir' tespitinden yola çıkarak bu etkinliği 4 yıldır düzenleyen personel ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yöresel ürünlerin ikramının ardından etkinlik sona erdi.

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