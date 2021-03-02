Hukuk Fakültesi 5 yıl mı olacak? Hukuk 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakülteleri kaç yıldı?

Hukuk fakültesi ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu açıklamanın ardından 'Hukuk fakültesi kaç yıl oldu?' sorusu sorulmaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama! Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı olacak? Hukuk 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakülteleri kaç yıldı?

Hukuk fakültesi ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu açıklamanın ardından 'Hukuk fakültesi kaç yıl oldu?' sorusu sorulmaya başlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama! Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı olacak? Hukuk 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakülteleri kaç yıldı? İşte detaylar haberimizde…

HUKUK FAKÜLTESİ 5 YIL MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDE STAJ İMKANI

Eylem Planı kapsamında hedeflerinden de bahseden Erdoğan, "Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz" dedi.

"HERKES HUKUK ÖNÜNDE EŞİTTİR"

Hukukun her şeyden üstün olduğunu belirten Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir".