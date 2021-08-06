Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Sevgili Öğrencilerimiz,Üniversitemizin Yaz Öğretimi Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, GANO'su 3. 00 ve üzeri olup alttan başarısız dersi bulunmayan öğrencilerimiz, üst sınıftan ders alabilmektedir.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemizin Yaz Öğretimi Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, GANO'su 3. 00 ve üzeri olup alttan başarısız dersi bulunmayan öğrencilerimiz, üst sınıftan ders alabilmektedir.

Bu bağlamda, Eşya Hukuku - I, Eşya Hukuku - II ve Borçlar Özel Hukuku (Özel Borç İlişkileri) derslerinin yaz öğretiminde açılmasına karar verilmiştir. Dersler 9/8/2021 günü başlayıp (toplam 5 haftalık bir sürenin sonunda) 10/9/2021 tarihinde sona erecektir.

Bu dersleri almak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan Öğrencilerimizin 9/8/2021 Pazartesi günü kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sağlıklı günler dileriz.

Kaynak: Habermetre