Hukuk Bölümü Mezunu Ebru Polat, Kartını Çalan Hırsızı Adım Adım Takip Ederek Buldu
Hukuk bölümünden mezun olan popçu Ebru Polat, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken kredi kartını çaldırdı. "Boşuna avukat olmadık" diyen Polat, uzun araştırmalar sonucunda hırsızı bularak mahkemeye başvurdu.
Hukuk mezunu popçu Ebru Polat'ın geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir mağazada kredi kartı çalındı. Uzun araştırmalar sonucu hırsızı bulan Polat, mahkemenin yolunu tuttu.
HIRSIZLARIN İZİNİ SÜRDÜ
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan şarkıcı Ebru Polat, kredi kartının çalınması üzerine hemen hırsız avına çıktı. Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu.
"BİZ BOŞUNA AVUKAT OLMADIK SEN HAYIRDIR?"
Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, sosyal medya hesabından "Ve kredi kartımı çalan hırsızı buldum... Dedektif gibi iz sürdüm... Biz boşuna Avukat olmadık sen hayırdır? Videolu hali de var elimde, ev adresi, arabası vs. hepsi... Toplam 2 bin TL harcamış. Kredi kartınız çalınıyor ve şifresiz işlemde bu mağazalar hiç kimlik bile istemeden alışveriş yapılmasına izin veriyor.. Sizce bu nasıl olabiliyor? Yasal değil bu... " diyerek isyan etti.
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Avukat olmussun ama adami deşifre ediyorsun hukuksuzca buna kanunen Hakkin varmi? Bence başina iş açar hakliyken haksiz durumu duşme. Gerçi kadin popçu iyimiş..popçu topçu politikacu olunca işler degişir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kim dibine kadar açarsa şöhret oluyor aç ebru polat gösterki reyting alasınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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özel üniversiteden mi aldın diplomayı:))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Tebrikler kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı ,polis bile suçlu yakaladığı zaman reklam yapıyor, Ebru hanım hakkını vermek lazım helal olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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sen hayırdır nedir ergen misin aplacımCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır