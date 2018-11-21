Hukuk Bölümü Mezunu Ebru Polat, Kartını Çalan Hırsızı Adım Adım Takip Ederek Buldu

Hukuk mezunu popçu Ebru Polat'ın geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir mağazada kredi kartı çalındı. Uzun araştırmalar sonucu hırsızı bulan Polat, mahkemenin yolunu tuttu.

HIRSIZLARIN İZİNİ SÜRDÜ

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan şarkıcı Ebru Polat, kredi kartının çalınması üzerine hemen hırsız avına çıktı. Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu.

"BİZ BOŞUNA AVUKAT OLMADIK SEN HAYIRDIR?"

Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, sosyal medya hesabından "Ve kredi kartımı çalan hırsızı buldum... Dedektif gibi iz sürdüm... Biz boşuna Avukat olmadık sen hayırdır? Videolu hali de var elimde, ev adresi, arabası vs. hepsi... Toplam 2 bin TL harcamış. Kredi kartınız çalınıyor ve şifresiz işlemde bu mağazalar hiç kimlik bile istemeden alışveriş yapılmasına izin veriyor.. Sizce bu nasıl olabiliyor? Yasal değil bu... " diyerek isyan etti.