Hukuk 5 yıl oldu mu? Hukuk kaç yıl? Hukuk fakültesi 5 yıl mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hukuk 5 yıl oldu mu? Hukuk kaç yıl? Hukuk fakültesi 5 yıl mı? Hukuk fakültesi puanları!

Hukuk fakülteleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi? Hukuk 5 yıl oldu mu? Hukuk kaç yıl? Hukuk fakültesi 5 yıl mı?

HUKUK FAKÜLTESİ 5 YIL MI OLDU?

Hukuk fakülteleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Eylem Planı kapsamında hedeflerinden de bahseden Erdoğan, "Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz" dedi.

HUKUK KAÇ YIL?

Hukukun her şeyden üstün olduğunu belirten Erdoğan şu sözleri söyledi:"İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir".