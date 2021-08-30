huhi, iki farklı rolde LCS şampiyonu olan ilk oyuncu oldu!

huhi, altı yıl sonra farklı bir rolde şampiyon olmayı başardı!

Dün gece oynanan LCS büyük final karşılaşmasının kazanılmasından sonra 100 Thieves desteği huhi, iki farklı rolde LCS şampiyonu olan ilk oyuncu oldu!

Veteran destek ilk şampiyonluğuna 2016 Bahar Mevsimi'nde erişmişti. O zamanlarda CLG'de orta koridorda forma giyen bir çaylak oyuncuydu. 2019 yılında destek rolüne geçiş yapan oyuncu, Golden Guardians çatısı altında oyun tarzını ve oynayışını geliştirmek için elinden geleni yapmıştı.

GG bünyesinde yaklaşık iki yıl geçirdikten sonra temsilcimiz Closer'ın da içinde bulunduğu bir kadro ile 100 Thieves'e transfer oldu. Burada; CoreJJ, SwordArt gibi efsane isimlerin karşısında boy gösterdi ve başarıya ulaşmayı bildi. Bu ayın başlarında açıklanan LCS All-Pro takımlarının ikinci beşlisinde de yer alan oyuncu, destek rolünde kendini kanıtladı desek yanlış olmaz. Ayrıca kariyerinin başından bu yana 58 farklı şampiyon oynayan oyuncu, bu dalda da rekorun sahibi!

Dün gece oynanan final karşılaşması ardından huhi, 2016'dan sonra farklı bir rolde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. İki farklı rolde de şampiyon olma başarısına erişen ilk oyuncu olma ünvanına da sahip olması oyuncuya çifte şampiyonluk yaşattı!

100 Thieves, Kuzey Amerika bölgesini birinci torba takımı olarak temsil edecek. Temsilcimize ve takımına başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros