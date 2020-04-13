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Real Madrid, La Liga, Hugo, Spor

Hugo Sánchez'in La Liga'da 1989-90 Sezonunda Attığı Goller - Part 2

1989-90 sezonunda Real Madrid Meksikalı forveti Hugo Sánchez'in LaLiga'daki gollerinin bir bölümünü sizler için derledik. Meksikalı, Los Blancos'un o yıl La Liga'daki şampiyonluğuna tam 38 golle katkı yaptı.

13.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:32

1989-90 sezonunda Real Madrid Meksikalı forveti Hugo Sánchez'in LaLiga'daki gollerinin bir bölümünü sizler için derledik. Meksikalı, Los Blancos'un o yıl La Liga'daki şampiyonluğuna tam 38 golle katkı yaptı.

Hugo Sánchez'in La Liga'da 1989-90 Sezonunda Attığı Goller - Part 2
Kaynak: Dugout

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