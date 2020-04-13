Hugo Sánchez'in La Liga'da 1989-90 Sezonunda Attığı Goller - Part 1 1989-90 sezonunda Real Madrid Meksikalı forveti Hugo Sánchez'in LaLiga'daki gollerinin bir bölümünü sizler için derledik. Meksikalı, Los Blancos'un o yıl La Liga'daki şampiyonluğuna tam 38 golle katkı yaptı.

1989-90 sezonunda Real Madrid Meksikalı forveti Hugo Sánchez'in LaLiga'daki gollerinin bir bölümünü sizler için derledik. Meksikalı, Los Blancos'un o yıl La Liga'daki şampiyonluğuna tam 38 golle katkı yaptı. Kaynak: Dugout