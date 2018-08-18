Hugo Rodallega'dan Burak Yılmaz'a Övgü: Büyük Bir Oyuncu

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından Hugo Rodallega beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı. Rodallega'nın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Bu sezona istediğimiz gibi başlangıç yapamadık. İlk maçta beklediğimiz bir skor almadık. Bugünse bizim için eğlenceli ve güzel bir gün oldu. Umarım böyle kazanmaya devam ederiz.

Burak kişilik olarak çok önemli bir insan ve büyük bir oyuncu. Zaten iletişim halindeyiz. Oynamayı hak eden birisi ama bizim için oynayıp oynamamak önemli değil. Takım katkı vermek önemli olan. Burak kariyeri üst düzey olan başarılı bir oyuncu.