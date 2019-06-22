Hugo Rodalleda Denizlispor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı.

Hugo Rodalleda Denizlispor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı. 
Kulübün sosyal medya hesabından bir video ile duyurulan transferde 'Hoşgeldin Rodallega' açıklaması yapıldı. 
33 yaşındaki Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega geçen sezon formasını giydiği Trabzonspor'da 33 karşılaşmaya çıkarken 15 gol kez rakip ağları havalandırdı ve 3 de asist yaptı. 


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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