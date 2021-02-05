Huğlu, uluslararası atıcılık, trap-skeet spor müsabakalarının merkezi olacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretiminde önde gelen yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi, yakın gelecekte uluslararası atıcılık trap-skeet spor müsabakalarının yapılacağı bir merkez haline geleceği belirtildi.

2020 yılı teknik destek programı kapsamında Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nun yürütücülüğünde hazırlanarak başvurusu yapılan "Uluslararası Atıcılık Trap-Skeet Spor Merkezi Ön Fizibilitesi" projesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bu kapsamda, taraflar arasında MEVKA'da protokol imzalandı.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Huğlu'muzda yer alan atış poligonunun uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, ulusal ve uluslararası birçok atış müsabakasına ev sahipliği yapması amacıyla hazırladığımız bu projenin Huğlumuz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Projemizi kıymetli görüp onaylayan Mevlana Kalkınma Ajansımıza, emeği geçen ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz de, "Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemize, milletimize, üniversitemize Huğlu'muza hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar