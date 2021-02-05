Huğlu, uluslararası atıcılık, trap-skeet spor müsabakalarının merkezi olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Huğlu, uluslararası atıcılık, trap-skeet spor müsabakalarının merkezi olacak

05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:46
Huğlu, uluslararası atıcılık, trap-skeet spor müsabakalarının merkezi olacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretiminde önde gelen yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi, yakın gelecekte uluslararası atıcılık trap-skeet spor müsabakalarının yapılacağı bir merkez haline geleceği belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretiminde önde gelen yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesi, yakın gelecekte uluslararası atıcılık trap-skeet spor müsabakalarının yapılacağı bir merkez haline geleceği belirtildi.

2020 yılı teknik destek programı kapsamında Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nun yürütücülüğünde hazırlanarak başvurusu yapılan "Uluslararası Atıcılık Trap-Skeet Spor Merkezi Ön Fizibilitesi" projesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bu kapsamda, taraflar arasında MEVKA'da protokol imzalandı.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nail Gökhaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Huğlu'muzda yer alan atış poligonunun uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, ulusal ve uluslararası birçok atış müsabakasına ev sahipliği yapması amacıyla hazırladığımız bu projenin Huğlumuz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Projemizi kıymetli görüp onaylayan Mevlana Kalkınma Ajansımıza, emeği geçen ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

SÜ Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz de, "Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ülkemize, milletimize, üniversitemize Huğlu'muza hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Deniz Akkaya Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Nihat Özdemir Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Huğlu, uluslararası atıcılık, trap-skeet spor müsabakalarının merkezi olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:51:03. #1.16#
title