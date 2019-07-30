HUĞLU'DA SİLAH FABRİKASINDA YANGIN

KONYA'nın Beyşehir ilçesine Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasının çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı havadan müdahale için helikopter çağrıldığı belirtildi. Yangın, bugün saat 09.30 sıralarında irili- ufaklı çok sayıda silah fabrikası ve atölyelerin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, içerdeki siyanür gazının patlama riskini karşı fabrika tahliye edildi. Havadan müdahale içinde helikopter çağrıldı. Çevresinde biriken kalabalıkta yine patlama riskine karşı uzaklaştırıldı. Müdahale çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)

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Kaynak: DHA