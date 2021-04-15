Hudutlardan kaçak geçmeyen çalışan 23 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 23 kişi yakalandı.
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Türkiye'den Yunanistan'a, İran'dan ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 23 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudutlardan yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya