Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Antony Blinken Bekir Pakdemirli Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:00:30. #1.14#

title