Hudutlardan kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan aralarında PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bulunduğu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.