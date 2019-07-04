Huduti'nin emir subayının yargılandığı dava

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya ve avukatı katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, duruşmada Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten" suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyasının da mevcut davayla birleştirildiğini belirtti.

Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı savunmada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olduğunu, alay takım komutanının kendisini arayarak "terör saldırısı olabileceğini" söylediğini ve bunun üzerine Çakmak Kışlası'nda bulunan 2. Ordu MEBS Alay Komutanlığına gittiğini söyledi.

Verilen emirler doğrultusunda askerleri içtima alanına topladığını iddia eden Delibaş, burada askerlerin ve personelin yoklamasının yapıldığını ve iki saat bekledikten sonra silahları bırakarak istirahate gönderildiklerini ifade etti.

Delibaş, davada tanık olarak dinlenen komutanlıkta görevli başçavuş Tarık Ö'nün ifadeleri üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne sürerek, "Ben yargılanmama neden olan 'belediyeyi alacağız, kuşatacağız, ele geçireceğiz' gibi bir şey söylemedim. Belediye Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi benim görev bölgemde bulunuyor. Darbeyle ilgili bir emir verilmedi. Benim darbe yanlısı bir ifadem yoktu." diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Delibaş'ın tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA