Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti
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Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti

Hatay'da, hudut karakolu tellerine takılan şahine Mehmetçik yardım etti.

20.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:46
Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti

'da, hudut karakolu tellerine takılan şahine Mehmetçik yardım etti.

ilçesi Suriye sınırında bulunan Akpınar (Ufuk) Hudut Karakol Komutanlığı tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti. Tele takılan şahini bulunduğu yerden kurtaran Mehmetçik, şahine ilk yardım uyguladı. Şahinin sağlık durumunun iyi olduğunu gözlemleyen Mehmetçik daha sonra şahini doğaya saldı.

(Ferit Savaş/İHA)

Kaynak: İHA
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